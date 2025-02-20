Кроме того, рассекретила, можно ли вылечить малыша. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины Остапчук.

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Так, выяснилось, что у Тимофея гемангиома. В то же время мама малыша заверила, что это сосудистое образование часто возникает у детей и его можно удалить лазером.

Гемангиома (сосудистое образование). Она часто случается у деток. Это ничего страшного. Удаляется лазером после года, но больше часть может исчезнуть и сама по себе,

– сообщила Екатерина Остапчук.



Екатерина Остапчук с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

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