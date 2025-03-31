Зокрема, вона розкрила деталі про лікування дівчинки та його результати. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Наталії.

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Татарінцева розповіла, що зараз вони з донькою проходять різноманітні медичні дослідження. Нещодавно дівчинці довелося здати чотири пробірки крові

Це жесть. Було дуже виснажливо, мала кричить до хрипу, вену знайти майже неможливо, кров не тече, ми вже ледь не ридаємо, жах. Я завжди була спокійна до аналізів, а тепер їх боюсь так, що аж пітнію,

– зазначила гімнастка.

Водночас вона зауважила, що лікування донечки дає позитивні результати.

Зараз ми п'ємо магній B6 і заспокійливу мікстуру, щоб трохи допомогти з перезбудженими станами Лелі, і це начебто допомагає. Вона більш сконцентрована на тому, що робить, і може навіть пару хвилин щось одне робити,

– зазначила Татарінцева.

Дружина Євгена Кота розповіла про проблеми зі здоров'ям у їхньої доньки / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про діагноз доньки Жені Кота

Лікарі діагностували у Лелі дитячу розеолу – первинна інфекція вірусом герпесу людини 6-го типу, яка призвела до ускладнень на нервову систему дівчинки.

Дружина Жені Кота додала, що попри те, що вони з чоловіком дуже переймаються через самопочуття доньки, дівчинка чудово тримається та опановує нові навички.

Зауважимо, нещодавно дружина Володимира Остапчука розповіла про ваду в їхнього новонародженого сина.