"Ее песни пробирают до мурашек": DOMIY готовит большой концерт во Львове

Вскоре во Львове выступит известная украинская певица DOMIY, которая в этом году получила премию "Открытие года". Исполнительница обещает исполнить для публики свои самые проникновенные треки и сыграть любимые хиты фанатов.
О том, где и когда именно состоится концерт – читайте в материале Show 24.
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Концерт DOMIY состоится 7 июня на сцене !FESTrepublic в 19:00.
Артистка представит свою программу "Криком из души", где прозвучат как ее хиты, так и новые авторские песни. В частности, "Напомни", "Тепло так", "На пороге" и другие треки, которые уже хорошо знакомы слушателям.
Организаторы отмечают, что безопасность зрителей будет оставаться приоритетом. В случае воздушной тревоги концерт временно остановят, а посетителей эвакуируют в укрытие на территории локации. После отбоя, по возможности, мероприятие будет продолжено
Что известно о DOMIY
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Ее настоящее имя – Мария Довгаюк.
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Будущая певица родилась 3 ноября 2000 года в Ровенской области. Она окончила Киевскую муниципальную академию музыки имени Рейнгольда Глиэра с отличием.
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Дебютировала в 2020 году, записав кавер на песню "Обійми" группы Океан Эльзы. Широкую известность получила благодаря авторскому треку "Напомни", который набрал уже 50 миллионов просмотров на ютубе и длительное время удерживался в топах украинских музыкальных чартов.
Domiy – "Напомни": смотрите видео онлайн
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За последние два года певица выпустила более 20 клипов, в частности совместные работы с SHUMEI, SAMCHUK, BARYK и Романом Скорпионом.
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В 2025 году DOMIY получила музыкальную премию YUNA в номинации "Открытие года".