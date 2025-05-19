"Ее песни пробирают до мурашек": DOMIY готовит большой концерт во Львове

Вскоре во Львове выступит известная украинская певица DOMIY, которая в этом году получила премию "Открытие года". Исполнительница обещает исполнить для публики свои самые проникновенные треки и сыграть любимые хиты фанатов.

О том, где и когда именно состоится концерт – читайте в материале Show 24.

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