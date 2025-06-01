"Дуэт с Shumei, новый трек и зал, который пел в унисон": Domiy поразила искренним концертом во Львове

Во Львове прошел душевный украинской певицы Domiy. Она выступила на сцене !FESTrepublic с трогательной программой "Криком из души".

Вечер получился очень атмосферным, теплым и искренним – зрители подпевали почти каждую песню в унисон, а сама артистка выложилась на полную, пишет Show 24.

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В программе концерта прозвучали популярные треки "Напомни", "Тепло так", "На пороге".

Domiy спела во Львове "Напомни": смотрите видео онлайн

Domiy дважды меняла образы во время выступления. Сначала она вышла в стильном черном костюме – пиджак, брюки, белая рубашка и полосатый галстук. Позже появилась в нежно-розовом платье

Отдельного восхищения заслуживают дуэты, которые прозвучали на концерте во Львове. В частности, певица вместе с Shumei спела их песню "Не пройдет".

Domiy выступила во Львове вместе с Shumei: смотрите видео онлайн

Также на сцене появился артист SAMCHUK – с ним Domiy исполнила трек "ПРО ОСЕНЬ".

Domiy выступила во Львове с SAMCHUK: смотрите видео онлайн

Сюрпризом для зрителей стала премьера нового трека Марии с исполнителем BARYK. Они уже работали вместе ранее – клип на их совместную песню на стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати" собрал уже более 3,6 миллиона просмотров в ютубе.

Domiy и BARYK запремьерили совместный трек во Львове: смотрите видео онлайн

Но самым трогательным моментом вечера были благотворительные аукционы, которые певица организовала в поддержку ВСУ.

Domiy разыграла ноты из клипа на песню "Звикнути" во время концерта во Львове: смотрите видео онлайн

Среди посетителей разыгрывались особые лоты: ноты из клипа на песню "Звикнути", за них задонатили 15 тысяч гривен, и подписанный музыкантами "Бумбокса" флаг – за него отдали 20 тысяч.

На концерте Domiy разыграли флаг группы "Бумбокс" / Фото 24 Канала

Заметим, вскоре во Львове выступит знаменитая группа "Океан Эльзы". Концерты коллектива также состоятся на территории !FESTrepublic. Накануне наша редакция писала о том, когда ОЭ выступит во Львове.