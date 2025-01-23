20 лет вместе: Дональд Трамп публично обратился к жене и показал их архивное фото

Дональд Трамп опубликовал архивное свадебное фото. Таким образом он публично поздравил свою жену Меланию с 20 годовщиной брака.

Праздник супруги отметили 22 января. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу 47-го президента США.

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Так, на фотографии 2005 года супруги предстали молодоженами: Трампу было 58 лет, Мелании – 34. Они держались за руки, улыбаясь гостям. Жених надел черный костюм, а его возлюбленная – роскошное платье от Christian Dior.

Отметим, свадебная церемония Дональда и Мелании Трамп в 2005 году превратилась в настоящее зрелище американской светской жизни. Прежде всего поразило свадебное платье, которое было изготовлено из 82 метров атласа и украшено 1500 блестящими кристаллами. Оно весило около 20 килограммов. Стоимость этого наряда достигала 200 000 долларов, а на его создание команда дизайнеров потратила 550 часов.

Не менее заметной деталью стал бриллиант на обручальном кольце невесты – 12 каратов, оценен в 1,5 миллиона долларов, и свадебный торт, украшенный тремя тысячами свежих роз.

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