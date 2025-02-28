По приглашению Чарльза III: Дональд Трамп во второй раз посетит Великобританию с государственным визитом

В четверг президент США Дональд Трамп принял приглашение короля Чарльза III посетить Великобританию. Республиканец стал первым избранным политическим лидером современности, которого британский монарх примет с двумя государственными визитами.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу письмо от Чарльза в Белом доме, где 27 февраля состоялась их пресс-конференция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Кстати Впервые за долгое время: Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили совместную поездку

Сообщается, что президент США сразу открыл и прочитал письмо от короля Великобритании. Кроме того, Дональд Трамп в шутку проверил, стоит ли на нем подпись монарха.

Это действительно особый момент. Такого никогда раньше не было. Это беспрецедентно,

– сказал Кир Стармер, передавая письмо Дональду Трампу.

Республиканец принял приглашение короля Чарльза III и сказал премьер-министру Великобритании, что приедет вместе со своей женой Меланией Трамп.

Мы с нетерпением ждем этого события, чтобы почтить короля. Ваша страна – фантастическая страна, и для нас будет честью посетить ее,

– высказался Дональд Трамп.

Дату визита пока не объявили.

Дональд Трамп встречался с покойной Елизаветой II

Напомним, что в июне 2019 года покойная королева Великобритании Елизавета II принимала Дональда Трампа с трехдневным государственным визитом, когда он впервые был президентом США. Он посетил роскошный банкет и частный обед с сувереном, а также выпил чай с Чарльзом, который тогда был наследником престола.

Это была не единственная встреча Дональда Трампа с Елизаветой II. В 2018 году его пригласили на чаепитие в Виндзорский замок. Тогда многие заметили, что президент США нарушил протокол, ведь не поклонился королеве. Затем он прошел перед ней, когда они осматривали почетный караул.