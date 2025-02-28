Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер передав Трампу листа від Чарльза у Білому домі, де 27 лютого відбулася їхня пресконференція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Повідомляється, що президент США одразу відкрив та прочитав листа від короля Великобританії. Крім того, Дональд Трамп жартома перевірив, чи стоїть на ньому підпис монарха.

Це справді особливий момент. Такого ніколи раніше не було. Це безпрецедентно,

– сказав Кір Стармер, передаючи листа Дональду Трампу.

Республіканець прийняв запрошення короля Чарльза III та сказав прем'єр-міністру Великої Британії, що приїде разом зі своєю дружиною Меланією Трамп.

Ми з нетерпінням чекаємо на цю подію, аби вшанувати короля. Ваша країна – фантастична країна, і для нас буде честю відвідати її,

– висловився Дональд Трамп.

Дату візиту наразі не оголосили.

Дональд Трамп зустрічався з покійною Єлизаветою II

Нагадаємо, що у червні 2019 року покійна королева Великобританії Єлизавета II приймала Дональда Трампа з триденним державним візитом, коли він вперше був президентом США. Він відвідав розкішний банкет та приватний обід з сувереном, а також випив чай з Чарльзом, який тоді був спадкоємцем престолу.

Це була не єдина зустріч Дональда Трампа з Єлизаветою II. У 2018 році його запросили на чаювання у Віндзорський замок. Тоді багато хто помітив, що президент США порушив протокол, адже не вклонився королеві. Потім він пройшов перед нею, коли вони оглядали почесну варту.