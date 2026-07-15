5 миллионов долларов за то, чего "не было": Трамп выплатил огромную компенсацию

Сумма состоит из суммы непосредственной компенсации и процентов, накопленных за время судебного разбирательства. Президент США пытался заблокировать выплату, но ему это не удалось.

Действующий президент США Дональд Трамп расплачивается за грехи бурной жизни 90-х. Суд обязал его выплатить более 5 миллионов долларов компенсации писательнице Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила политика в сексуальном насилии, сообщает CNN.

Писательница выдвинула обвинения еще в 2019 году, заявляя, что в 1996 году после дружеской встречи Трамп оскорбил ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене. Впрочем, политик все отрицал. В 2022 году на платформе Truth Social был опубликован пост, в котором Трамп опровергал ее обвинения.

В ходе судебного процесса присяжные признали, что президент действительно совершил сексуальное насилие в отношении писательницы. Тогда же его обязали выплатить компенсацию. На днях, после отказа суда рассматривать апелляцию Трампа по этому делу, средства поступили 82-летней Кэрролл.

Три года назад единогласное решение коллегии из девяти присяжных признало президента Трампа виновным в сексуальном насилии и клевете в отношении Элизабет Джин Кэрролл. Сегодня мы рады сообщить, что она получила компенсацию, присужденную ей присяжными по итогам вердикта, – отметила адвокат Кэрролл Роберта Каплан.



Дональд Трамп выплатил 5 миллионов Элизабет Джин Кэрролл / Getty Images

Защита женщины заявила, что Кэрролл направит средства на пенсию. Пока ходатайство о повторном рассмотрении не будет отклонено, компенсация в размере 5,62 миллиона долларов будет храниться на депозитном счете под проценты.

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