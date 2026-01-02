Не был кинозвездой, – Трамп резко высказался о Клуни, который получил французское гражданство
- Дональд Трамп высмеял Джорджа Клуни за получение французского гражданства, назвав его "худшим политическим прогностиком".
- Клуни, который критикует Трампа и поддерживает Демократическую партию, ответил, что соглашается с идеей снова сделать Америку великой.
Президент США Дональд Трамп высмеял актера и режиссера Джорджа Клуни после того, как он вместе с семьей получил французское гражданство.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety. Соответствующее заявление Трамп сделал в Truth Social.
К теме Джордж Клуни и его семья получили новое гражданство
Хорошие новости! Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогностики всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, переживает серьезную проблему преступности из-за их абсолютно ужасного отношения к иммиграции, подобное тому, как это было во времена Сонного Джо Байдена,
– написал Дональд Трамп.
Президент США вспомнил, как актер призвал Джо Байдена отказаться от президентских выборов.
Клуни получил больше огласки за политику, чем за свои очень немногочисленные и абсолютно посредственные фильмы. Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике,
– резко высказался он.
Заметим, что Джордж Клуни откровенно критикует Дональда Трампа и является сторонником Демократической партии. Он заявлял, что не обращает внимания на оскорбления президента США и назвал его "фальшивым киноактером".
Клуни уже отреагировал на слова Трампа, пишет The Hollywood Reporter.
Я полностью согласен с нынешним президентом. Мы должны снова сделать Америку великой. Мы начнем в ноябре,
– сказал актер.
Что известно об отношении Джорджа Клуни к Франции?
Как передает The Guardian, французское гражданство получила Джордж Клуни, его жена Амаль и двое их детей. Сам актер ранее говорил, что любит французскую культуру и язык, хоть и плохо владеет им.
Также Клуни хвалил законы Франции о конфиденциальности, которые защищают его семью от папарацци. "Здесь не фотографируют детей. У школьных ворот нет папарацци. Это для нас главное", – отмечал он.