Самый сложный вопрос, – Трамп признался, что подарил Мелании на День святого Валентина

14 февраля во всем мире отметили День святого Валентина. Во время общения с журналистами на борту Air Force One президент США высказался о подарке для своей жены Мелании.

Об этом сообщило издание Clash Report в своем телеграм-канале.

Так, журналистка спросила: "Вы что-то делали на День святого Валентина для Мелании? Дарили ей цветы?".

Лучше я вам этого не скажу. До свидания всем. Это самый сложный вопрос,

– ответил Дональд Трамп.

В то же время президент США вспомнил о документальном фильме о Мелании Трамп, который 30 января 2026 года вышел в кинотеатрах. Он заявил, что его жена сделала замечательную работу.

Что известно об отношениях Дональда и Мелании Трамп?