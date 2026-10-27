Бывшая "Мисс Швейцария" обвинила Трампа в изнасиловании более 30 лет назад

Бывшая обладательница титула "Мисс Швейцария" и модель Беатрис Кеул официально обвинила Дональда Трампа в изнасиловании. Ее показания вошли в новое расследование демократов Палаты представителей США, касающееся окружения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Американский политический мир всколыхнул новый громкий скандал вокруг Дональда Трампа, пишет The Telegraph. Модель Беатрис Кеул выдвинула против него серьезные обвинения. Инцидент произошел в ноябре 1993 года в Нью-Йорке. Тогда 24-летняя Беатрис находилась на пресс-мероприятии конкурса красоты в престижном отеле Plaza, владельцем которого был Дональд Трамп. Во время встречи бизнесмен якобы пообещал помочь молодой девушке оформить визу и устроить ее на обучение в Нью-Йоркском университете.

Я позабочусь о тебе,

– именно такие слова Трампа приводятся в расследовании.

Сразу после этой беседы к модели подошел скандальный финансист Джеффри Эпштейн. Он представился лучшим другом Трампа и пригласил ее на вечеринку в поместье Мар-а-Лаго. В тот же день представитель бизнесмена пригласил Беатрис на частную встречу на верхние этажи отеля Plaza. Именно там произошло роковое событие.

Войдя в помещение, Трамп схватил Кеул сзади и изнасиловал ее, при этом разорвав ее платье, вызвав кровотечение и оставив синяки на нескольких частях тела,

– говорится в отчете.

Беатрис описала нападение как чрезвычайно жестокое. По ее словам, после содеянного Трамп усадил ее на край кровати, повторил обещания касательно визы и потребовал молчания.

Шоу должно продолжаться,

– процитировала слова обидчика потерпевшая.

Беатрис Кеул в молодости с Трампом: смотрите фото

В Белом доме категорически отвергли все обвинения и назвали обнародованный отчет политической атакой оппонентов. Представители Трампа заявили: "Этот отчет – не что иное, как отчаянная попытка сошедших с ума демократов отвлечь внимание американцев от стремительного роста популярности республиканцев". В администрации также добавили, что Дональд Трамп был полностью оправдан по всем вопросам, касающимся дел Джеффри Эпштейна.

Как известно, недавно демократы выдвинули требование назначить специального прокурора, чтобы расследовать связи Трампа с Эпштейном.