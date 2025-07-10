"Так выпала карта": впервые за 5 лет Дорофеева и Позитив выпустили совместный трек
- Дорофеева и Позитив выпустили новый совместный трек "Смак-печаль", который за 20 часов набрал более 56 тысяч прослушиваний на YouTube.
- Трек вызвал ностальгию у поклонников, а артисты собрали более миллиона гривен на благотворительную акцию "Вартові неба".
- Над песней работали Иван Клименко, Миша Кацурин, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), а видеоклип на трек должен выйти вскоре.
На днях бывшие участники дуэта "Время и Стекло" прямо намекали на то, что они записали совместный трек. Сначала Дорофеева и Позитив присоединились к сбору средств на благотворительную акцию "Вартові неба", и совместили это с выходом новой песни.
Сегодня, 10 июля, певцы представили новый трек под названием "Смак-Печаль". За несколько часов после релиза на ютубе, трек собрал на данный момент более 56 тысяч прослушиваний, пишет Show24.
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От так, трек вышел на украинском языке, а фраза: "так выпала карта" напомнила всем поклонникам группы "Время и Стекло" те беззаботные времена, когда песни дуэта были на постоянном повторе.
Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль": слушайте песню онлайн
В описании под видео говорится, что над треком работали Иван Клименко, Миша Кацурин, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив). Уже сотни фанов оставили отзывы о песне.
- ""Так выпадет карта" – капец, аже флешбекнуло в те годы".
- "Можно совместный альбом. Очень жду. Это будет разрыв. Все очень хотят, очень, очень очень".
- "Единственный минус – песня быстро заканчивается".
- "Можно 10 часовую версию строчки МЫ НЕ ЗНАЛИ ЧТО ТАК ВЫПАДЕТ КАРТА".
- "То чувство, когда ты слышишь эту песню впервые, но уже скоро она будет играть везде, и понимаешь, что так, как сейчас, ты её больше никогда не услышишь".
- "От песни веет ностальгией, хоть уже чувствуется что каждый из них изменился, и уже нет того прежнего вайба, все равно некоторые мотивы возвращают в детство".
К слову, артистам удалось собрать более одного миллиона гривен, превзойдя первоначальную цель.
Кроме того, за считанные минуты должен выйти и видеоклип на песню. Первый тизер бывший дуэт представил еще вчера.
Напомним, что "Время и Стекло" распался в марте 2020 года. За 10 лет существования у них вышло 4 альбома и множество хитов.