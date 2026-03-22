Во время концерта DREVO на сцену вылез пьяный мужчина с обнаженным животом: видео инцидента
- Во время концерта DREVO в Киеве на сцену вышел пьяный мужчина, которого впоследствии вывела охрана.
- Инцидент вызвал юмористические комментарии в сети, где пользователи шутили о ситуации.
21 марта DREVO выступил в Октябрьском дворце (МЦКИ) в Киеве. Концерт певца не прошел без инцидентов.
Во время выступления DREVO на сцену вылез мужчина, который явно был в состоянии алкогольного опьянения. Видео этого момента распространяют в сети, передает 24 Канал.
Мужчина с обнаженным животом появился на сцене, когда DREVO исполнял трек "Муза". К артисту ему помешал подойти охранник. Впоследствии на помощь пришли еще три человека, которые с трудом вывели зрителя, вероятно пьяного, в зал.
На концерте DREVO на сцену вышла "муза" под одноименную песню,
– написала одна из пользовательниц в Threads и распространила видео этого момента.
Инцидент на концерте DREVO: видео Lesia Gasych
Реакция сети
В комментариях под сообщением люди с юмором отреагировали на инцидент:
- "Сила искусства", – написала Екатерина Павленко.
- "Изумрудное небо ударило в голову. Вон как ушатало".
- "Мог бы и дать автограф мужчине. Там на пузе вся команда могла бы расписаться".
- "Мог бы и подойти к дяде, спросить, как концерт".
Кто такой DREVO?
DREVO (Максим Деревянчук) родом из города Вараш Ровенской области.
Парень с детства интересовался музыкой, однако после окончания школы поступил в Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского на специальность "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии".
Среди популярных песен певца: "Самолетом", "Изумрудное небо", "Энкараписта".
Уже долгое время DREVO держится в топе украинских музыкальных чартов.