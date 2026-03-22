Під час виступу DREVO на сцену виліз чоловік, який вочевидь був у стані алкогольного сп'яніння. Відео цього моменту поширюють у мережі, передає 24 Канал.

Чоловік з оголеним животом з'явився на сцені, коли DREVO виконував трек "Муза". До артиста йому завадив підійти охоронець. Згодом на допомогу прийшли ще троє людей, які насилу вивели глядача, ймовірно п'яного, до залу.

На концерті DREVO на сцену вийшла "муза" під однойменну пісню,

– написала одна з користувачок у Threads і поширила відео цього моменту.

Інцидент на концерті DREVO: відео Lesia Gasych

Реакція мережі

У коментарях під дописом люди з гумором відреагували на інцидент:

"Сила мистецтва", – написала Катерина Павленко.

"Смарагдове небо вдарило в голову. Он як ушатало".

"Міг би й дати автограф чоловіку. Там на пузі вся команда могла б розписатися".

"Міг би й підійти до дядька, спитати, як концерт".

Реакція мережі на інцидент на концерті DREVO / Скриншот з Threads

