Во время выступления DREVO на сцену вылез мужчина, который явно был в состоянии алкогольного опьянения. Видео этого момента распространяют в сети, передает 24 Канал.

Мужчина с обнаженным животом появился на сцене, когда DREVO исполнял трек "Муза". К артисту ему помешал подойти охранник. Впоследствии на помощь пришли еще три человека, которые с трудом вывели зрителя, вероятно пьяного, в зал.

На концерте DREVO на сцену вышла "муза" под одноименную песню,

– написала одна из пользовательниц в Threads и распространила видео этого момента.

Инцидент на концерте DREVO: видео

Реакция сети

В комментариях под сообщением люди с юмором отреагировали на инцидент:

"Сила искусства", – написала Екатерина Павленко.

"Изумрудное небо ударило в голову. Вон как ушатало".

"Мог бы и дать автограф мужчине. Там на пузе вся команда могла бы расписаться".

"Мог бы и подойти к дяде, спросить, как концерт".

Реакция сети на инцидент на концерте DREVO

