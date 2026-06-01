Дуа Липа официально вышла замуж за известного актера

Британская певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер официально поженились. Пара устроила камерную церемонию, которая состоялась в Лондоне.

Церемония состоялась в воскресенье, 31 мая, в Old Marylebone Town Hall. Об этом сообщает The Daily Mail.

Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились. Закрытая церемония – это лишь первый этап их свадьбы. Певица надела белый костюм от Schiaparelli – приталенный жакет с золотыми пуговицами и длинную асимметричную юбку.

Ее наряд дополняло колье от Bulgari, атласные перчатки и белая шляпа с широкими полями и белоснежные туфли на каблуках Louboutin.

К слову, в прессе свадебный образ сравнивают с легендарным нарядом Бьянки Джаггер на свадьбе с Миком Джаггером.

Выйдя на улицу, пару осыпали конфетти и лепестками цветов. Перед ратушей были только близкие – родные и друзья.

Инсайдеры сообщают, что главное празднование впереди. В конце следующей недели пара должна устроить вечеринку в Италии, которая продлится 3 дня. Торжества состоятся на острове Сицилия.

Как складывались отношения Дуа Липы и Каллума Тернера?

В январе 2024 года пару впервые заметили вместе на вечеринке. На видео попал момент, как певица танцует медленный танец с актером. С тех пор появились слухи об их отношениях.

Дуа Липа и Каллум Тернер не делились личным, поэтому о развитии их отношений известно мало. Но они часто посещали мероприятия вместе.

В июле 2024 года певица впервые подтвердила отношения с актером. А в следующем году они дебютировали на красной дорожке Met Gala. В июне 2025 Дуа Липа подтвердила для Vogue, что обручилась с возлюбленным.