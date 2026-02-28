Над нами летают ракеты, – украинская блогерша рассказала о ситуации в Дубае
- Украинский блогер Дарья Валеулина сообщила, что в Дубае слышны взрывы из-за сбитых иранских ракет, но паники среди людей нет.
- В Объединенных Арабских Эмиратах системы ПВО перехватили несколько иранских ракет, один человек погиб.
После того как США и Израиль объявили масштабную операцию против Ирана, последний начал наносить ответный удар. Взрывы прогремели в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах Ближнего Востока.
Украинский блогер Дарья Валеулина находится в Дубае. Она рассказала о ситуации в городе на своей странице в инстаграме.
К слову Взрывы нас настигли, – MamaRika находится в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке
По словам блогера, в Дубае слышны взрывы. Сообщают, что это сбивают ракеты после иранской атаки.
Над нами летают ракеты. Мы только что слышали громкий звук, пишут, что это работало ПВО. Над небоскребами сбивают иранские баллистические ракеты. Закрыли воздушное пространство,
– сообщила Валеулина.
Дарья добавила, что в городе спокойно, а паники нет. Она показалась на пляже, где много людей отдыхают. В то же время слышно, как летают истребители.
Дарья Валеулина о ситуации в Дубае: видео
Напомним, также в Дубае сейчас находится украинская певица MamaRika. У своем инстаграме звезда сообщила, что с ней все в порядке.
Что происходит в ОАЭ?
- 28 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах прогремели взрывы. Это произошло после того, как Иран выпустил ракеты по территориям стран Персидского залива. Очевидцы и местные СМИ пишут о громких звуках как в Абу-Даби, так и в Дубае.
- Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что системы ПВО перехватили несколько иранских ракет. Один человек погиб.
- В Дубае тем временем закрыли два международных аэропорта из-за атак. Из-за этого там произошел коллапс – тысячи пассажиров остались заблокированными в стране.