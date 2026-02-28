Над нами летают ракеты, – украинская блогерша рассказала о ситуации в Дубае

После того как США и Израиль объявили масштабную операцию против Ирана, последний начал наносить ответный удар. Взрывы прогремели в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах Ближнего Востока.

Украинский блогер Дарья Валеулина находится в Дубае. Она рассказала о ситуации в городе на своей странице в инстаграме.

К слову Взрывы нас настигли, – MamaRika находится в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке

По словам блогера, в Дубае слышны взрывы. Сообщают, что это сбивают ракеты после иранской атаки.

Над нами летают ракеты. Мы только что слышали громкий звук, пишут, что это работало ПВО. Над небоскребами сбивают иранские баллистические ракеты. Закрыли воздушное пространство,

– сообщила Валеулина.

Дарья добавила, что в городе спокойно, а паники нет. Она показалась на пляже, где много людей отдыхают. В то же время слышно, как летают истребители.

Дарья Валеулина о ситуации в Дубае: видео

Напомним, также в Дубае сейчас находится украинская певица MamaRika. У своем инстаграме звезда сообщила, что с ней все в порядке.

Что происходит в ОАЭ?