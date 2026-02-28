Взрывы нас настигли, – MamaRika находится в Дубае на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке обострился из-за масштабной операции против Ирана. В ответ Иран также начал наносить удары по военным объектам США в некоторых странах Персидского залива. Взрывы прогремели в ОАЭ.

Украинская певица MamaRika как раз находится в Дубае, ведь отправилась туда в зимний отпуск вместе подругой и их детьми. В инстаграм-сториз артистка рассказала о ситуации в городе.

Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке

Певица рассказала, что надеялась на время отпуска забыть о взрывах, но они настигли ее и семью в Дубае. Артистка добавила, что с ними сейчас все в порядке.

Когда привезла детей отдохнуть от взрывов, а они догнали нас здесь. С нами все ок, спасибо, что волнуетесь,

MamaRika о взрывах в Дубае / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, тем временем граждан Украины призывают отказаться от поездок в Израиль и страны Ближнего Востока. Об этом сообщили в фейсбуке МИД Украины. Тем украинцам, которые сейчас находятся в странах региона, рекомендуют сохранять бдительность, соблюдать меры безопасности, иметь с собой документы и следить за сообщениями компетентных органов.

Что происходит на Ближнем Востоке?