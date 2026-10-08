"Мне доставалось от одноклассников": Джамала вспомнила школьные годы и показала себя в юности

Украинская певица Джамала вспомнила школьные годы и рассказала, почему одноклассники считали ее "странной".

Об этом она написала в Threads, присоединившись к обсуждению людей, которых в школе называли "не такими, как все". Певица также показала архивную фотографию со школьных времен.

Люди, которых в школе называли "странными". Где вы сейчас и считаете ли вы себя до сих пор странными и какими-то не такими?,

– говорилось в посте, на который отреагировала Джамала.

Певица призналась, что с детства любила петь и много мечтать. По ее словам, именно из-за этого она не всегда находила общий язык с одноклассниками.

Всегда любила петь и мечтать. За это мне доставалось от одноклассников,

– написала Джа.

Вместе с комментарием Джамала опубликовала архивное фото из школьных лет. На нем она позирует в своей комнате на фоне стены, украшенной плакатом популярной женской группы Spice Girls.

Джамала вспомнила школьные годы и показала архивное фото тех времен / Скриншот из сети

К слову, ранее в сети появилась архивная фотография Натальи Могилевской, сделанная почти 30 лет назад. На нейпевице всего 23 года.