Про це вона написала у Threads, долучившись до обговорення про людей, яких у школі називали "не такими, як усі". Співачка також показала архівну світлину зі шкільних часів.

Люди, яких у школі називали "дивними". Де ви зараз і чи вважаєте ви себе досі дивними і якимись не такими?,

– йшлося в дописі, на який відреагувала Джамала.

Співачка зізналася, що змалку любила співати й багато мріяти. За її словами, саме через це вона не завжди знаходила спільну мову з однокласниками.

Завжди любила співати й мріяти. За це мені діставалося від однокласників,

– написала Джа.

Разом із коментарем Джамала опублікувала архівне фото зі шкільних років. На ньому вона позує у своїй кімнаті на тлі стіни, прикрашеної плакатом популярного жіночого гурту Spice Girls.

Джамала пригадала шкільні роки та показала архівне фото з тих часів / Скриншот з мережі

До слова, раніше в мережі з'явилося архівне фото Наталії Могилевської, зроблене майже 30 років тому. На ньому співачці лише 23 роки.