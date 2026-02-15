Джамала ответила, готова ли снова стать музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение
Музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026 была Джамала. После финала песенного конкурса певица призналась, готова ли снова занять эту должность.
Джамала ответила на вопросы подписчиков в инстаграме. Кто-то поинтересовался у артистки, будет ли она музыкальным продюсером Нацотбора-2027.
Джамала рассказала, что на плечи музыкального продюсера Национального отбора на Евровидение ложится много работы и ответственности. Певица призналась, что потратила много времени и ресурса. Она добавила, что некоторые личные дела пришлось поставить на паузу.
Я не воспринимаю это как потерю – скорее, как опыт, который требует осмысления. Это действительно тяжелая и требовательная работа. И мне просто нужно время, чтобы честно ответить себе, готова ли я проходить этот путь еще раз,
– поделилась Джамала.
Финал Нацотбора на Евровидение-2026: главное
Финал Национального отбора на Евровидение-2026 состоялся 7 февраля. Его транслировали в формате большого телевизионного концерта на платформах Общественного Вещания.
Ведущими вечера были Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, а членами жюри стали Руслана, Злата Огневич, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.
За победу боролись 10 участников: Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и "ЩукаРыба".
Украину на Евровидении-2026 представит LELÉKA с песней Ridnym. Она получила по 10 баллов от зрителей и жюри. Второе место занял LAUD, а бронзу завоевала Jerry Heil.
70-й песенный конкурс будет принимать Вена. Украина выступит во втором полуфинале, который пройдет 14 мая. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, а финал – на 16 мая.