Джамала впервые призналась, за кого болела на Нацотборе, и рассказала о нюансах Евровидения

Музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение в этом году была Джамала. Певица на полную отдавалась работе – от поиска достойных заявок до помощи финалистам.

В подкасте "СучЦукрМуз" на ютуб-канале "hromadske.змист" Джамала рассказала детали подготовки к финалу Национального отбора. И впервые назвала группу, за которую болела больше всего.

Я думаю, что можно уже об этом говорить. Я очень болела за Karyotype и хотела, чтобы они были в финале,

– призналась Джамала.

Артистка рассказала, что от начала и до самого финала сделала немало работы. Из-за полного погружения в Нацотбор она поставила на паузу свои планы. Например, Джамала хотела сделать альбом из двух частей.

Отметим, 27 марта Джамала презентовала новую пластинку "Движение мое". Это ее восьмой студийный альбом, в который вошло 10 песен и один бонусный трек. В альбоме соединилось несколько жанров: инди- и артпоп, electro Soul, R&B и синти-поп.

В то же время Джамала жалеет о том, что она не могла влиять на другие детали выступлений финалистов.

Эта такая история, как будто ты делаешь-делаешь, и в финале хочешь отвечать за все детали, но многие моменты не входили в мои полномочия, к сожалению. Я сейчас это могу сказать, потому что я, как человек требовательный к себе и к окружающим, хотела бы все же иметь слово в постановке, иметь слово в виде артиста,

– сказала певица.

Звезда добавила, что очень волновалась за многих финалистов, давала советы или указывала на ошибки. Джамала призналась, что иногда ей просто не доверяли.

"Мне было сложно и грустно и от того, что мир настолько стал, не знаю, лживым или что, что люди, вот в этом случае артисты, не до конца мне доверяли, что я бескорыстно абсолютно хочу им дать какие-то советы. А я просто руководствуюсь своим опытом, и если это им подойдет – будет класс. Возможно, это надо самому пройти", – подытожила артистка.

