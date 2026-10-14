Джамала сравнила ночи в Киеве во время войны с фильмом "Птичий короб"

Джамала рассказала, как переживает постоянные российские атаки на Киев. Певица продолжает работать и заботиться о детях, однако каждую ночь сталкивается с неопределенностью и страхом перед новыми обстрелами.

В инстаграме артистка ответила на вопрос подписчиков о том, как ей удается справляться с тревогами, воспитывать детей и выступать. Свой ответ она начала со слов: "Если честно, сама не знаю".

Джамала подтвердила, что находится в столице. По ее словам, занятия детей постоянно прерываются спусками в укрытие.

Я в Киеве. Живу как будто двумя жизнями одновременно. Днем дети ходят в школу, сидят в бомбоубежище, ходят в музыкальную школу. Снова сидят в бомбоубежище,

– написала певица.

Сама певица днем готовится к выступлениям, пишет музыку и занимается другими делами. А ночное ожидание она сравнила с атмосферой фильма "Птичий короб".

А ночью мы словно все замираем перед монстром, как в фильме "Птичий короб". Никто не знает, как пройдет ночь, – поделилась Джамала.

Джамала с детьми / фото из инстаграма

Кстати, Ксения Мишина и жена Павлика рассказали о прилете вблизи их домов. А Елена Филонова даже сняла видео с места событий, однако ведущую раскритиковали за одну фразу.