В інстаграмі артистка відповіла на запитання підписників, як їй вдається витримувати тривоги, виховувати дітей і виступати. Свою відповідь вона почала словами: "Якщо чесно, сама не знаю".

Джамала підтвердила, що перебуває в столиці. За її словами, навчання дітей постійно переривають спуски в укриття.

Я в Києві. Живу наче два життя одночасно. Вдень діти ходять до школи, сидять у бомбосховищі, ходять до музичної школи. Знову сидять у бомбосховищі,

– написала виконавиця.

Сама співачка вдень готується до виступів, пише музику та займається іншими справами. А нічне очікування порівняла з атмосферою фільму "Пташиний короб".

А вночі наче ми всі завмираємо перед монстром, як у фільмі "Пташиний короб". Ніхто не знає, як пройде ніч, – поділилася Джамала.

Джамала з дітьми / фото з інстаграму

До речі, Ксенія Мішина та дружина Павліка розповіли про приліт поблизу їхніх домівок. А Олена Філонова навіть зняла відео з місця подій, однак ведучу захейтили за одну фразу.