Джастин Бибер может выступить в финале Чемпионата мира по футболу 2026 года: с кем он поделит сцену

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер ведет переговоры о масштабном выступлении на финале Чемпионата мира по футболу. Артист может выйти на сцену в перерыве главного матча турнира, который состоится уже 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Как сообщает эксклюзивный источник издания TMZ, руководство ФИФА в настоящее время активно обсуждает привлечение Бибера к грандиозному шоу. Если переговоры завершатся успешно, канадская звезда присоединится к уже объявленному звездном лайнапу, в который вошли Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS.

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Привлечение артиста к финальной части вполне логично, ведь несколько недель назад Джастин вместе со своей женой Хейли Бибер стали звездными гостями на церемонии открытия Чемпионата мира в Инглвуде, штат Калифорния.

Тогда певец даже устроил неожиданное закрытое выступление за кулисами для VIP-гостей, где исполнил свой трек "Yukon".

Эта новость стала неожиданным поворотом для поклонников поп-певца. Недавно в прессе сообщалось, что Бибер в ближайшее время не планирует возвращаться к полноценным мировым турне. Однако, как отмечают инсайдеры, масштабное разовое шоу на главном футбольном событии планеты – это совсем другой уровень, который заинтересовал артиста.

Кстати, ты даже не представляешь, кто из мировых звезд является преданным поклонником футбола.