Як повідомляє ексклюзивне джерело видання TMZ, керівництво FIFA наразі активно обговорює залучення Бібера до грандіозного шоу. Якщо переговори завершаться успішно, канадська зірка приєднається до вже оголошеного зіркового лайнапу, до якого увійшли Мадонна, Шакіра та південнокорейський гурт BTS.

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Залучення артиста до фінальної частини цілком логічне, адже кілька тижнів тому Джастін разом зі своєю дружиною Гейлі Бібер стали зірковими гостями на церемонії відкриття Чемпіонату світу в Інглвуді, штат Каліфорнія.

Тоді співак навіть влаштував неочікуваний закритий виступ за лаштунками для VIP-гостей, де виконав свій трек "Yukon".

Ця новина стала несподіваним поворотом для прихильників попспівака. Нещодавно у пресі повідомляли, що Бібер найближчим часом не планує повертатися до повноцінних світових турне. Проте, як зазначають інсайдери, масштабне разове шоу на головній футбольній події планети – це зовсім інший рівень, який зацікавив артиста.

До речі, ти навіть не уявляєш, хто із світових зірок є відданим шанувальником футболу.