Джастин Бибер спел "Червону руту": действительно ли это так

С каждым днем в соцсетях появляется все больше трендов. А в их основе очень часто лежит работа искусственного интеллекта. Поскольку он прогрессирует, то людям становится все труднее отличить где реальность, а где фейк.

На этот раз в инстаграме распространили видео, где канадский певец Джастин Бибер якобы поет украинскую "Червону руту" на английском языке.

Конечно, что в реальности хотелось бы выйти на такой уровень, где звезды такого масштаба поют наши песни, однако на данный момент это только работа ИИ.

На видео представлено как Джастин на большой сцене поет "Червону руту", а в зале находятся тысячи людей. Его голос действительно использовали для озвучивания трека, который перевели на английский язык.

Но интересно то, что ролик настолько реалистичный, что, возможно, далеко не все сразу поймут, что это работа искусственного интеллекта.

Джастин Бибер якобы перепел песню "Червона рута": смотрите видео онлайн

В комментариях люди оставили немало положительных отзывов:

"Следующий уровень – Eminem поет Сердючку";

"Если наберется миллион просмотров, то ему действительно придется ее петь";

"А Джастин вообще в курсе? Надо пометить его, пусть послушает как он поет украинские песни";

"Не думал, что "Червона рута" так классно звучит на английском языке";

"На припеве у меня покатились слезы из-за понимания, что этой песне продлили жизнь еще минимум на 50 лет таким апгрейдом".

Реакция людей на исполнение "Червоной руты" Джастином Бибером / Скриншоты из-под видео

Интересно, что это уже не впервые, когда берут известную звезду и генерируют видео под ее голос. Например, в последние дни в ТикТоке завирусилось, где Канье Уэст якобы исполняет песню "Седая ночь" (Silver Night).

