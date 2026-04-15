Более того, исполнитель в соцсети ТикТок заявил, что будет защищать себя в правовом поле.

Читайте также Уже 15 лет не может вернуться в Беларусь: куда исчез финалист "Х-Фактора" Евгений Литвинкович

Винник говорит, что очень расстроен распространением ложной информации о себе, ведь это имеет негативное влияние как на его репутацию, так и на его личность. Певец не назвал, что и кто писал о нем, однако дал ясно понять, что теперь этим делом будут заниматься адвокаты.

С этого момента я не хочу это все терпеть. И все ложное, все необоснованно сказанное будет передаваться моим адвокатам и будет рассматриваться в суде,

– подытожил артист.

Певец также напомнил, что он украинец, любит свою страну и помогает ей, однако говорил это все почему-то на русском языке.

Я был украинцем и им остаюсь. Я помогаю своей стране и я люблю свою страну. Вот это все, что вы должны обо мне знать. Все остальное – это ваши выдумки,

– подчеркнул Винник.

Олег Винник записал обращение на русском языке: смотрите видео онлайн

Недавно Роман Недзельский заявил в интервью Наталье Влащенко, что Олег Винник перенес два инсульта и тяжело пережил хейт. По его словам, певец один из первых начал помогать его батальону, когда началась война. Музыкант два раза приезжал к певцу в Германию: забирал машины и колеса.

Как Олег Винник уехал из Украины?