Более того, исполнитель в соцсети ТикТок заявил, что будет защищать себя в правовом поле.
Читайте также Уже 15 лет не может вернуться в Беларусь: куда исчез финалист "Х-Фактора" Евгений Литвинкович
Винник говорит, что очень расстроен распространением ложной информации о себе, ведь это имеет негативное влияние как на его репутацию, так и на его личность. Певец не назвал, что и кто писал о нем, однако дал ясно понять, что теперь этим делом будут заниматься адвокаты.
С этого момента я не хочу это все терпеть. И все ложное, все необоснованно сказанное будет передаваться моим адвокатам и будет рассматриваться в суде,
– подытожил артист.
Певец также напомнил, что он украинец, любит свою страну и помогает ей, однако говорил это все почему-то на русском языке.
Я был украинцем и им остаюсь. Я помогаю своей стране и я люблю свою страну. Вот это все, что вы должны обо мне знать. Все остальное – это ваши выдумки,
– подчеркнул Винник.
Олег Винник записал обращение на русском языке
Недавно Роман Недзельский заявил в интервью Наталье Влащенко, что Олег Винник перенес два инсульта и тяжело пережил хейт. По его словам, певец один из первых начал помогать его батальону, когда началась война. Музыкант два раза приезжал к певцу в Германию: забирал машины и колеса.
Как Олег Винник уехал из Украины?
- 26 февраля 2022 года певец уехал в Германию. По словам артиста, его соцсети украли: он не имеет доступа к своим страницам, а потому не может говорить о войне.
- Он рассказал, что выехал из Украины законно, ведь является резидентом Германии. По словам Олега, он вывез с собой еще много людей. Однако экс-продюсер артиста рассказал совсем другую историю выезда певца за границу. По его словам, Винник выехал из Киева 24 февраля в 7:00 утра в сопровождении семьи продюсера.
- В Украине он не проводит концерты, из-за отсутствия предложений от украинских организаторов и потребность в значительных капиталовложениях для организации выступлений, а также не планирует отказываться от песен, которые написаны на русском языке.
- Более того, он сделал скандальное заявление, что запрет на общение на русском языке был бы неуместен, и отмечает, что не язык является врагом, а другая нация, Россия.