Ба більше, виконавець у соцмережі ТікТок заявив, що захищатиме себе у правовому полі.

Винник каже, що дуже засмучений поширенням неправдивої інформації про себе, адже це має негативний вплив як на його репутацію, так і на його особистість. Співак не назвав, що і хто писав про нього, однак дав ясно зрозуміти, що тепер цією справою займатимуться адвокати.

З цього моменту я не хочу це все терпіти. І все неправдиве, все необґрунтовано сказане буде передаватись моїм адвокатам і розглядатиметься в суді,

– підсумував артист.

Співак також нагадав, що він українець, любить свою країну і допомагає їй, однак говорив це все чомусь російською мовою.

Я був українцем і ним залишаюся. Я допомагаю своїй країні і я люблю свою країну. Ось це все, що ви повинні про мене знати. Все інше – це ваші вигадки,

– підкреслив Винник.

Олег Винник записав звернення російською мовою: дивіться відео онлайн

Нещодавно Роман Недзельський заявив в інтерв'ю Наталії Влащенко, що Олег Винник переніс два інсульти та важко пережив хейт. За його словами, співак один із перших почав допомагати його батальйону, коли почалася війна. Музикант два рази приїжджав до співака у Німеччину: забирав машини й колеса.

