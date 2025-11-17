Теперь даже петь трудно: Джастин Бибер жестко травмировался

Американский певец Джастин Бибер жестко травмировался. Он упал с электроскейта.

Теперь артист рассказал, как чувствует себя. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание Page Six.

Джастин Бибер во время стрима на Twitch рассказал, что сильно травмировался, когда упал с электроскейта Onewheel. Теперь у артиста очень болит ребро – настолько, что даже петь или смеяться трудно.

Я упал боком с того Onewheel и приземлился на бедро. Эта фигня реально сильно меня болит. Я пытаюсь держаться, но это выбивает меня из колеи,

– поделился певец.

Джастин Бибер во время стрима на Twitch / Скриншот с трансляции

