17 ноября, 11:49
Теперь даже петь трудно: Джастин Бибер жестко травмировался
Основні тези
- Джастин Бибер жестко травмировался, упав с электроскейта Onewheel, что повлекло сильную боль в ребре.
- Проблемы со здоровьем также имеют другие звезды, такие как Олег Собчук и певица MamaRika.
Американский певец Джастин Бибер жестко травмировался. Он упал с электроскейта.
Теперь артист рассказал, как чувствует себя. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание Page Six.
Джастин Бибер во время стрима на Twitch рассказал, что сильно травмировался, когда упал с электроскейта Onewheel. Теперь у артиста очень болит ребро – настолько, что даже петь или смеяться трудно.
Я упал боком с того Onewheel и приземлился на бедро. Эта фигня реально сильно меня болит. Я пытаюсь держаться, но это выбивает меня из колеи,
– поделился певец.
Что известно о проблемах со здоровьем у других звезд?
- Олег Собчук, лидер группы СКАЙ, попал в больницу с предынфарктным состоянием. К счастью, врачам удалось стабилизировать его состояние.
- Певица MamaRika перенесла экстренное хирургическое вмешательство. По словам артистки, ей сделали "операцию по-женски", поэтому теперь 2 недели она проходит реабилитацию.