17 листопада, 11:49
Тепер навіть співати важко: Джастін Бібер жорстко травмувався
Основні тези
- Джастін Бібер жорстко травмувався, впавши з електроскейта Onewheel, що спричинило сильний біль у ребрі.
- Проблеми зі здоров'ям також мають інші зірки, такі як Олег Собчук та співачка MamaRika.
Американський співак Джастін Бібер жорстко травмувався. Він впав з електроскейта.
Тепер артист розповів, як почувається. Пише 24 Канал з посиланням на видання Page Six.
Не пропустіть Артем Пивоваров потрапив до Книги рекордів України
Джастін Бібер під час стріму на Twitch розповів, що сильно травмувався, коли впав з електроскейта Onewheel. Тепер в артиста дуже болить ребро – настільки, що навіть співати чи сміятися важко.
Я впав боком з того Onewheel і приземлився на стегно. Ця фігня реально сильно мене болить. Я намагаюся триматися, але це вибиває мене з колії,
– поділився співак.
Що відомо про проблеми зі здоров'ям в інших зірок?
- Олег Собчук, лідер гурту СКАЙ, потрапив до лікарні з передінфарктним станом. На щастя, лікарям вдалося стабілізували його стан.
- Співачка MamaRika перенесла екстрене хірургічне втручання. За словами артистки, їй зробили "операцію по-жіночому", тому тепер 2 тижні вона проходить реабілітацію.