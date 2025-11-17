Укр Рус
17 листопада, 11:49
Тепер навіть співати важко: Джастін Бібер жорстко травмувався

Софія Хомишин
Основні тези
  • Джастін Бібер жорстко травмувався, впавши з електроскейта Onewheel, що спричинило сильний біль у ребрі.
  • Проблеми зі здоров'ям також мають інші зірки, такі як Олег Собчук та співачка MamaRika.

Американський співак Джастін Бібер жорстко травмувався. Він впав з електроскейта.

Тепер артист розповів, як почувається. Пише 24 Канал з посиланням на видання Page Six.

Джастін Бібер під час стріму на Twitch розповів, що сильно травмувався, коли впав з електроскейта Onewheel. Тепер в артиста дуже болить ребро – настільки, що навіть співати чи сміятися важко. 

Я впав боком з того Onewheel і приземлився на стегно. Ця фігня реально сильно мене болить. Я намагаюся триматися, але це вибиває мене з колії,
– поділився співак.

Джастін Бібер під час стриму на Twitch / Скриншот з трансляції 

