Скончался режиссёр культовых ситкомов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз

В США в возрасте 85 лет скончался режиссёр, сценарист и продюсер Джеймс Берроуз – одна из самых влиятельных фигур в жанре ситкома.

О его смерти сообщило издание People со ссылкой на заявление семьи.

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В новости говорится, что Джеймс Берроуз ушел из жизни мирно, в окружении близких.

На протяжении более пяти десятилетий он был одним из самых влиятельных и любимых режиссеров в истории телевидения. Как легендарный режиссёр, наставник и творческая сила, он помогал формировать поколения комедийного кино и доставлял неизмеримую радость зрителям по всему миру,

– говорится в заявлении семьи.

У Джеймса Берроуза остались жена Дебби Истон, три дочери от первого брака с Линдой Соломон, падчерица и семеро внуков.

Причину его смерти пока не разглашают.

Джеймс Берроуз / Фото Getty Images

Что известно о карьере Джеймса Берроуза?

Джеймс Берроуз родился в 1940 году в Лос-Анджелесе. Его отец Эйб был известным писателем и композитором.

В детстве Джеймс вместе с семьей переехал в Нью-Йорк, где учился в школе с музыкальным и художественным уклоном. После школы поступил в Оберлинский колледж и окончил его в 1962 году. Затем получил специальность режиссёра в престижной Йельской школе драмы.

Впоследствии Берроуз вернулся в Калифорнию и начал работать в театре – сначала в качестве помощника режиссёра. Со временем он стал самостоятельно ставить спектакли в разных городах США, а затем перешёл на телевидение.

Первый серьёзный прорыв в карьере Джеймса произошёл после работы над проектами студии MTM Productions, которая создавала известный сериал The Mary Tyler Moore Show ("Шоу Мэри Тайлер Мур"). В 1982 году он работал над ситкомом Cheers ("Будьмо"), и именно этот проект принёс ему большой успех и признание на американском телевидении.

Впоследствии Джеймс Берроуз также работал над такими известными сериалами, как "Такси", "Фрейзер", "Уилл и Грейс", "Теория большого взрыва" и "Друзья".

Он снял более 1000 телевизионных эпизодов. Его считают одним из главных мастеров многокамерных ситкомов, которые сформировали современную телевизионную комедию.

Джеймс Берроуз получил 46 номинаций на премию "Эмми" и 11 раз становился лауреатом. В 2014 году он также получил почетную награду Гильдии режиссёров Америки за вклад в развитие телевидения.