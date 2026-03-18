Исполнитель хитов You're Beautiful и Goodbye My Lover надел шапку с российским гербом
Британский певец и музыкант Джеймс Блант возмутил украинских поклонников. Исполнитель хитов You're Beautiful и Goodbye My Lover надел шапку с российским гербом.
Блант опубликовал фото на своей странице в Threads. В комментариях под сообщением украинцы обвиняют певца в поддержке России.
Джеймс Блант сделал селфи на фоне заснеженных гор. Он надел яркую красную кофту с высоким воротником и меховую жилетку. На голове у певца – шапка-ушанка с российским гербом.
Реакция украинцев
Реакция украинцев на фотографию Бланта не заставила себя ждать. Они напоминают ему, что в Украине продолжается война, которую начала Россия. Пользователи возмущаются, что певец поддерживает терроризм.
- "Чувак, прекрати делать это л*йно. Сними это барахло, сними его и смой в туалет. И помой голову – и снаружи, и изнутри".
- "Ты поддерживаешь терроризм".
- "Надеть себе на голову эту проклятую двухголовую куртку – ноль самоуважения. Только что отметила "никогда не включать этого исполнителя" на Spotify.
- "Что за черт, Джеймс? Насколько же можно быть невеждой, чтобы носить такое дерьмо на голове? Просто, чтобы ты знал, – Россия – террористическое государство".
- "Когда россияне придут в вашу страну, чтобы насиловать и убивать ваших сограждан, обязательно снова наденьте эту шапку".
Реакция украинцев на фото Джеймса Бланта / Скриншоты с Threads
Что известно о карьере Джеймса Бланта?
В 2004 году Джеймс Блант выпустил свой дебютный альбом под названием Back to Bedlam, куда вошли популярные композиции You're Beautiful и Goodbye My Lover.
Альбом хорошо продавался, также он занимал высокие позиции в британском чарте UK Albums Chart. Back to Bedlam стал самым продаваемым альбомом 2000-х годов в Великобритании.
Впоследствии Блант представил еще четыре альбома: All the Lost Souls, Some Kind of Trouble, Moon Landing и The Afterlove.