Британский певец и музыкант Джеймс Блант возмутил украинских поклонников. Исполнитель хитов You're Beautiful и Goodbye My Lover надел шапку с российским гербом.

Блант опубликовал фото на своей странице в Threads. В комментариях под сообщением украинцы обвиняют певца в поддержке России.

Джеймс Блант сделал селфи на фоне заснеженных гор. Он надел яркую красную кофту с высоким воротником и меховую жилетку. На голове у певца – шапка-ушанка с российским гербом.

Джеймс Блант в шапке с российским гербом / Фото с Threads певца

Реакция украинцев

Реакция украинцев на фотографию Бланта не заставила себя ждать. Они напоминают ему, что в Украине продолжается война, которую начала Россия. Пользователи возмущаются, что певец поддерживает терроризм.

"Чувак, прекрати делать это л*йно. Сними это барахло, сними его и смой в туалет. И помой голову – и снаружи, и изнутри".

"Ты поддерживаешь терроризм".

"Надеть себе на голову эту проклятую двухголовую куртку – ноль самоуважения. Только что отметила "никогда не включать этого исполнителя" на Spotify.

"Что за черт, Джеймс? Насколько же можно быть невеждой, чтобы носить такое дерьмо на голове? Просто, чтобы ты знал, – Россия – террористическое государство".

"Когда россияне придут в вашу страну, чтобы насиловать и убивать ваших сограждан, обязательно снова наденьте эту шапку".

Реакция украинцев на фото Джеймса Бланта / Скриншоты с Threads

