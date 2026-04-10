10 апреля, 19:20
После скандала из-за российского герба: Джеймс Блант показался с украинским трезубцем

София Хомишин
Основні тези
  • Джеймс Блант опубликовал фото с украинским трезубцем на шапке после критики за предыдущее фото с российским гербом.
  • Блант получил известность с альбомом Back to Bedlam, имеет военный опыт и получил многочисленные музыкальные награды.

В марте известного британского певца Джеймса Бланта раскритиковали из-за фото в шапке с российским гербом.

Теперь он опубликовал новое фото – на этот раз на шапке изображен украинский трезубец. Фотография появилась на инстаграм-странице артиста.

У меня новая шапка,
– написал Джеймс Блант.

Три недели назад он сделал публикацию в шапке с российской символикой и добавил под фотографией: "Думал, вы отдадите мне должное за то, что я украл шапку...".

В комментариях под этим постом исполнителю оставили немало гневных комментариев, обвинив в поддержке российской агрессии против Украины и продвижении российской культуры.

Что известно о Джеймсе Бланте?

  • Певец получил мировую известность в 2004 году после выхода дебютного альбома Back to Bedlam.
  • Наибольший успех ему принесли синглы You're Beautiful и Goodbye My Lover.
  • В своей карьере Блант получил ряд наград, в частности две награды Brit Awards и награды MTV Video Music Awards, а также имел номинации на Grammy.
  • Артист женат на Софии Уэлсли, у пары есть сын.
  • Отметим, что он и сам имеет военный опыт: Джеймс Блант служил в кавалерийском полку Британской армии, а в 1999 году участвовал в миротворческой миссии НАТО в Косово во время войны.