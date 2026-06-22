Джей Ло появилась на концерте Арианы Гранде вместе со своей 18-летней дочерью, которая сменила имя на мужское

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на концерте Арианы Гранде в Лос-Анджелесе вместе со своим сыном Оскаром и дочерью своего бывшего мужа.

Об этом сообщило издание Just Jared.

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18-летний ребенок Джей Ло ранее был известен публике как Эмма. В то же время в мае западные таблоиды сообщили, что с недавних пор она использует имя Оскар и местоимение "он", то есть идентифицирует себя как парень.

Также тогда стало известно, что Оскар уже закончил школу и был указан под новым именем в документах, связанных с поступлением в университет. Ранее он пользовался местоимениями "они/их" и позиционировал себя как небинарное лицо.

Кроме того, на концерте Дженнифер Лопес была вместе с менеджером Бенни Мединой и Фином – ребенком ее бывшего мужа Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер.

Для контекста! После свадьбы Бена Аффлека и Дженнифер Лопес их дети от предыдущих отношений активно общались и проводили время вместе. После развода звездной пары это, похоже, не изменилось.

Судя по видео с концерта, которые распространяются в сети, видно, что все они прекрасно провели время.

Напомним, что ранее дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта также сменила имя.