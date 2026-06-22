Про це повідомило видання Just Jared.

Вас також може зацікавити Сергій Притула охрестив сина у Києво-Печерській лаврі та поділився рідкісними сімейними фото

18-річна дитина Джей Ло раніше була відома публіці як Емма. Водночас у травні західні таблоїди повідомили, що віднедавна вона використовує ім'я Оскар і займенник "він", тобто ідентифікує себе як хлопець.

Також тоді стало відомо, що Оскар уже закінчив школу та був вказаний під новим ім'ям у документах, пов'язаних із вступом до університету. Раніше він користувався займенниками "вони/їх" і позиціонував себе як небінарну особу.

Окрім цього, на концерті Дженніфер Лопес була разом із менеджером Бенні Медіною та Фін – дитиною її колишнього чоловіка Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер.

Для контексту! Після одруження Бена Аффлека та Дженніфер Лопес їхні діти від попередніх стосунків активно спілкувалися та проводили час разом. Після розлучення зіркової пари це, виглядає, не змінилося.

З огляду на відео з концерту, які поширюють в мережі, видно, що всі вони гарно провели час.

Нагадаємо, що раніше донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта також змінила ім'я.