В бархатном платье и объемной накидке: Дженнифер Лопес появилась на публике в роскошном образе

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и ее 17-летний ребенок Эмми, которая идентифицирует себя как небинарный человек, посетили премьеру спектакля Джорджа Клуни "Доброй ночи и удачи" на Бродвее.

Джей Ло прибыла в эффектном черном бархатном платье и накидке от Saiid Kobeisy, которую снимала. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ELLE.

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Дженнифер Лопес надела черное платье без бретелек с глубоким декольте, а сверху была белая накидка, тянущаяся в пол. Актриса дополнила свой образ бриллиантовым ожерельем и черным клатчем.

Дженнифер Лопес на красной дорожке / Фото Getty Images

Эмми же для события выбрали черный костюм, белую рубашку и галстук с геометрическим принтом. Они также надели очки и дополнили свой образ массивными украшениями и черными лоферами.

Для справки! Небинарность; небинарный человек – собирательный термин для обозначения тех случаев трансгендерности, при которых гендерная идентичность человека является другой, чем женская или мужская; человек, которому это свойственно. Небинарные люди могут как иметь, так и не иметь потребности в трансгендерном переходе.

О спектакле "Доброй ночи и удачи"

Спектакль "Доброй ночи и удачи", премьера которого состоялась в театре Winter Garden, – официальный дебют американского актера и режиссера Джорджа Клуни на Бродвее. Шоу является сценической постановкой, основанной на одноименном фильме 2005 года, где он стал режиссером, сценаристом и сыграл главную роль.

Кстати, ранее Дженнифер Лопес и Эмми посетили премьеру бродвейского спектакля "Отелло". Инсайдеры сообщили, что во время события звезда накричала на фотографа, когда он подошел к ним слишком близко.