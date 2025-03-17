17 марта, 11:09
Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка, –СМИ
Основні тези
- Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка, но официального подтверждения от нее не было.
- Первенец актрисы родился в 2022 году.
На днях сеть облетела информация о том, что оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс стала матерью. Это уже второй ребенок знаменитости.
Сообщает Show 24 со ссылкой на Just Jared.
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Так, недавно фотографы зафиксировали Дженнифер вместе с ее мужем во время прогулки по улицам Нью-Йорка. На новых фотографиях актриса появилась в длинном пальто, но, что интересно, без очевидных признаков беременности.
Перед этим инсайдеры распространили новость, что Лоуренс родила второго ребенка.
В то же время никаких официальных подтверждений от самой звезды не было.
Что известно об отношениях Дженнифер Лоуренс с мужем
- Роман актрисы с режиссером Куком Марони начался летом 2018 года. Их отношения развивались стремительно – уже в феврале 2019 года пара объявила о помолвке, а в октябре того же года отпраздновала свадьбу в роскошном замке Белькур в Ньюпорте.
- В сентябре 2021 года стало известно, что супруги ожидают первенца. В 2022 году актриса родила сына Сая.
- В октябре 2024 года стало известно, что Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз.
- В то же время актриса поддерживает максимальную приватность в отношении своей семьи, поэтому подробности о ее детях и материнстве редко попадают в публичное пространство