Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка, –СМИ

На днях сеть облетела информация о том, что оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс стала матерью. Это уже второй ребенок знаменитости.

Сообщает Show 24 со ссылкой на Just Jared.

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Так, недавно фотографы зафиксировали Дженнифер вместе с ее мужем во время прогулки по улицам Нью-Йорка. На новых фотографиях актриса появилась в длинном пальто, но, что интересно, без очевидных признаков беременности.

Перед этим инсайдеры распространили новость, что Лоуренс родила второго ребенка.

В то же время никаких официальных подтверждений от самой звезды не было.

Что известно об отношениях Дженнифер Лоуренс с мужем