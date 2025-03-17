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Show24 Мировые знаменитости Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка, –СМИ
17 марта, 11:09
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Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка, –СМИ

София Хомишин
Основні тези
  • Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка, но официального подтверждения от нее не было.
  • Первенец актрисы родился в 2022 году.

На днях сеть облетела информация о том, что оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс стала матерью. Это уже второй ребенок знаменитости.

Сообщает Show 24 со ссылкой на Just Jared.

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Так, недавно фотографы зафиксировали Дженнифер вместе с ее мужем во время прогулки по улицам Нью-Йорка. На новых фотографиях актриса появилась в длинном пальто, но, что интересно, без очевидных признаков беременности.

Перед этим инсайдеры распространили новость, что Лоуренс родила второго ребенка.

В то же время никаких официальных подтверждений от самой звезды не было.

Что известно об отношениях Дженнифер Лоуренс с мужем

  • Роман актрисы с режиссером Куком Марони начался летом 2018 года. Их отношения развивались стремительно – уже в феврале 2019 года пара объявила о помолвке, а в октябре того же года отпраздновала свадьбу в роскошном замке Белькур в Ньюпорте.
  • В сентябре 2021 года стало известно, что супруги ожидают первенца. В 2022 году актриса родила сына Сая.
  • В октябре 2024 года стало известно, что Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз.
  • В то же время актриса поддерживает максимальную приватность в отношении своей семьи, поэтому подробности о ее детях и материнстве редко попадают в публичное пространство