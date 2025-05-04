Джиджи Хадид впервые объявила об отношениях с Брэдли Купером и показала романтическое фото

Модель Джиджи Хадид по случаю дня рождения опубликовала трогательное сообщение. В нем она поделилась рядом теплых фото, где промелькнул снимок с любимым человеком.

Так Джиджи Хадид и Брэдли Купер впервые подтвердили свои отношения публично. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу модели.

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Джиджи Хадид опубликовала серию памятных для нее фото и фотографий с празднования своего 30 дня рождения. Среди снимков фаны заметили особое фото, где Джиджи Хадид целуется с Брэдли Купером.

Это впервые модель обнародовала совместное фото с бойфрендом. Джиджи, которая позировала в белом топе и со стильной укладкой, нежно обхватила лицо актера руками.

Мне так повезло, что мне 30! Мне так повезло быть мамой, другом, партнером, сестрой, дочерью, коллегой для самых невероятных людей! Мне так повезло с поддержкой и поощрением от всех вас по всему миру, ежедневно и на мой день рождения,

– поделилась Джиджи Хадид.



Джиджи Хадид и Брэдли Купер / Фото из инстаграма Брэдли Купера

Что известно об отношениях Джиджи Хадид и Брэдли Купера

Впервые Джиджи Хадид и Брэдли Купера увидели вместе в начале октября 2023 года. тогда они вместе поужинали в Нью-Йорке. Вероятно, именно тогда и сблизились.

Пара скрывала личную жизнь и избегала публичных заявлений. Лишь в прошлом месяце Джиджи Хадид сделала несколько редких комментариев относительно своего романа с актером. Она описала отношения как "очень романтические и счастливые".

Напомним, Джиджи Хадид 6 лет находилась в отношениях с певцом Зейном Маликом. У пары родилась дочь. Они разошлись в 2021 году из-за ссоры артиста с мамой Джиджи. Брэдли Купера был дважды женат. Он воспитывает дочь Лею от отношений с россиянкой Ириной Шейк.