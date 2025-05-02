2 мая, 09:56
Певица Джилл Собул погибла в результате пожара в доме
Основні тези
- Джилл Собул, певица и автор песни I Kissed a Girl, погибла в результате пожара в доме возле Миннеаполиса; ей было 66 лет.
- Полиция расследует причину пожара; Собул известна своими новаторскими треками.
Певица и автор новаторского сингла I Kissed a Girl Джилл Собул погибла. Это произошло в результате пожара в доме вблизи Миннеаполиса.
Смерть Джилл Собул подтвердил ее менеджер Джон Портер. Ей было 66 лет. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Reuters.
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В пятницу, 2 мая, Джилл Собул должна была выступить в своем родном городе Денвер, чтобы представить треки из своего автобиографического мюзикла Fck 7th Grade, что в 2023 году номинировали на премию Drama Desk Award. Вместо этого состоится бесплатное мероприятие в память о певице.
Полиция расследует причину пожара в доме, где нашли Джилл Собул.
Что известно о Джилл Собул
- Джилл Собул родилась в 1959 году и занималась музыкой на протяжении трех десятилетий. Она создавала новаторские треки с фолкмотивами, ироничными текстами. В своих песнях певица рассказывала о своей юношеской борьбе с анорексией и депрессией и касалась темы прав сообщества ЛГБТК+.
- Среди самых известных работ артистки – хит Supermodel, ставший саундтреком к фильму "Безголовые" и новаторский сингл I Kissed a Girl. Эту композицию считают одной из первых откровенных треков с гей-тематикой. Она попала в чарт Billboard Top 20. Песня во второй раз стала популярной, когда Кэти Перри в 2008 году выпустила свой хит с таким же названием.
- Джилл Собул писала музыку для театральных и телевизионных шоу, выпустила более 10 альбомов.