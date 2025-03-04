Загадочная причина смерти Джина Гекмена и его жены: судмедэксперт выдвинул теорию

Американский актер и лауреат Оскара Джин Гекмен и Бетси Аракава умерли в один день. Их тела нашли в доме в Санта-Фе.

Полиция уже работает над делом, ведь обстоятельства смерти супругов кажутся подозрительными. Между тем судмедэксперт высказал свое мнение о том, что могло произойти, передает 24 Канал со ссылкой на Fox Report.

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Судебно-медицинский эксперт Майкл Баден считает, что у Джина Гекмена могла произойти остановка сердца. На эту мысль его наводит заявление шерифа о том, что кардиостимулятор актера в последний раз работал 17 февраля, за 9 дней до того, как его нашли мертвым.

Вскрытие показало, что у него не было никаких травм. Не было никакого угарного газа. И он имел самую распространенную причину смерти в этой стране – тяжелую болезнь сердца, ишемическую болезнь и высокое кровяное давление,

– рассказал судмедэксперт.

Баден выдвинул теорию, как могла умереть Бетси Аракава. Женщину нашли в ванной комнате рядом с бутылкой лекарств. По мнению судмедэксперта, она могла увидеть своего мужа и поспешить за медикаментами от давления.

Существует вероятность, что Бетси упала сама и ударилась. Она могла получить внутреннюю травму мозга или у нее могло произойти кровоизлияние.

В нескольких метрах от Аракавы также нашли мертвой их собаку – немецкую овчарку. Врач предполагает: если собака не имела доступа к воде в течение 9 дней (с момента, когда остановился кардиостимулятор, до дня, когда мужчину нашли), собака могла умереть от обезвоживания.

Не стало Джина Гекмена и Бетси Аракавы

95-летний актер и его 63-летняя жена умерли в собственном доме в Санта-Фе. Их тела были обнаружены 26 февраля. Джин нашли в боковой комнате возле кухни, а Бетси – в ванной. Возле тела женщины лежала пустая бутылка из-под лекарств и таблетки, а рядом с телом Гекмена – солнцезащитные очки и трость.

В доме также нашли мертвой их овчарку. Две другие собаки, которые были за пределами дома, остались живыми.

В доме не обнаружили опасных веществ. Нет и признаков постороннего вмешательства или кражи. На телах пары нашли признаки разложения. Это свидетельствует о том, что пара умерла уже некоторое время назад.