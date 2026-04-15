Экс-вокалист Deep Purple выступил в Москве и цинично восхвалял российскую культуру
- Экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер выступил в Москве с новой программой "Вавилон" и сделал пророссийские заявления о российской культуре.
- Тернер сравнил российскую культуру с итальянской и высказался о россиянах, забывая об агрессии России против Украины, тогда как нынешние участники Deep Purple поддерживают Украину.
На днях, 10 апреля, экс-вокалист группы Deep Purple – Джо Линн Тернер, выступил с концертом в Москве в одном из клубов. Эта новость никого не удивила, ведь певец давно известен пророссийскими взглядами, однако на этот раз его заявления вышли на новый уровень цинизма.
В России он выступил с новой программой "Вавилон" в клубе "Бейс", пишет российский сайт "Яндекс Афиша".
Кроме того, у него запланированы концерты еще в двух российских городах на май.
Вообще эта новость могла пройти мимо СМИ, однако одиозные заявления музыканта после концерта, которые он поспешил дать российским журналистам, не могут оставаться без внимания.
Сначала Тернер решил сравнить российскую и итальянскую культуры. Мол, есть много похожего.
У нас очень похожий тип культуры: семья, еда, религия и тому подобное. Поэтому я считаю русскую культуру очень глубокой, очень богатой, очень особенной,
– сказал пророссийский певец в комментарии "Пятому каналу".
Но на этом все не закончилось. Далее он продолжил восхвалять самих россиян, хотя забыл, что именно они каждый день уже более 10 лет убивают мирных украинцев. Как заверил музыкант, когда он встречает россиян, чувствует к себе такое же отношение, как и от итальянцев.
Все такие замечательные. Это точно как в моей итальянской семье. Поэтому я считаю это чем-то очень особенным в России,
– цинично подытожил экс-вокалист Deep Purple.
Стоит напомнить, что когда Россия аннексировала украинский Крым, Джо Линн не замедлил, и в первых рядах давал там концерты, добавляя, что "на полуострове не все так однозначно".
И заметим, что нынешние участники Deep Purple открыто заявили о поддержке Украины еще в начале полномасштабной войны.
Что известно о Джо Линне Тернере?
- Певец родился в США, в семье выходцев из Италии.
- Самая громкая волна популярности к нему пришла именно с группой Deep Purple. Однако в 1992 году ушел из коллектива, потому что на его место участники хотели другого вокалиста.
- Джо начал работать сольно и тогда же сориентировался именно на российскую публику. Не так давно он даже стал судьей в российском "Интервидение", что является аналогом "Евровидения".