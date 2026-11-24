Голливудский актер Джон Траволта поделился редким совместным снимком со своим младшим сыном Бенджамином.

Звездный отец опубликовал фотографию в честь 16-летия юноши, посвятив ему теплые слова в инстаграме.

На снимке улыбающийся актер обнимает сына. Свой пост Траволта дополнил коротким поздравлением.

Бен! Ты – солнечный свет моей жизни! С днем рождения, мой сын! Я люблю тебя,

– написал актер.



Джон Траволта поделился совместным фото со своим младшим сыном Бенджамином / Фото со страницы в инстаграме johntravolta

Добавим, что Бенджамин – младший сын Джона Траволты и его жены, актрисы Келли Престон, которая умерла в 2020 году от рака молочной железы. Всего у супругов родилось трое детей. Их старший сын Джетт скончался в 2009 году в возрасте 16 лет: во время отдыха на Багамах у него случился приступ эпилепсии, в результате чего он упал и получил травму головы.

Бенджамин родился уже после этой трагедии. Также у Траволты есть 24-летняя дочь Элла Блю. Кстати, в мае этого года 72-летний Джон Траволта с дочерью появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Джон Траволта с дочерью / Фото Getty Images

Своими детьми гордятся и другие звездные родители. Так, ранее Моника Беллуччи похвасталась успехами 16-летней дочери, которая стала лицом люксового бренда.