Зірковий батько опублікував світлину з нагоди 16-річчя юнака, присвятивши йому теплі слова в інстаграмі.

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На знімку усміхнений актор обіймає сина. Свій допис Траволта доповнив коротким привітанням.

Бене! Ти – сонячне світло мого життя! З днем народження, мій сину! Я люблю тебе– написав актор.

Джон Траволта поділився спільним фото зі своїм молодшим сином Бенджаміном / Фото з інстаграм-сторінки johntravolta

Додамо, що Бенджамін – молодший син Джона Траволти та його дружини, акторки Келлі Престон, яка померла у 2020 році від раку молочної залози. Загалом у подружжя народилося троє дітей. Їхній старший син Джетт помер у 2009 році у 16-річному віці: під час відпочинку на Багамах у нього стався напад епілепсії, через що він упав і травмував голову.

Бенджамін народився вже після цієї трагедії. Також у Траволти є 24-річна донька Елла Блю. До речі, у травні цього року 72‑річний Джон Траволта із дівчиною з'явилися на червоній доріжці на Каннському кінофестивалі.

Джон Траволта з донькою / Фото Getty Images

Своїми дітьми пишаються й інші зіркові батьки. Так, раніше Моніка Беллуччі похвалилася успіхами 16-річної доньки, яка стала обличчям люксового бренду.