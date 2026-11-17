Зіркова мама не втрималася і з гордістю показала фотосесію доньки на своїй сторінці в інстаграмі.

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У кадрі юна Леоні позує в кількох стильних образах, демонструючи люксове взуття та аксесуари.

Крім Леоні, у знаменитостей є старша донька – 22-річна Дева Кассель, яка успішно розвивається одразу у двох сферах: кіно та моді. Нещодавно на прем'єрі "Привида Опери" в Парижі вона вразила всіх своєю сміливою "подертою" сукнею.

Обох дівчат Моніка Беллуччі народила у шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем. Вони були разом 17 років, і хоча розлучилися ще у 2013 році, зуміли зберегти теплі стосунки.

До слова, зіркові мами дедалі частіше знайомлять своїх доньок зі світом фешн-індустрії. Так, раніше Ніколь Кідман відвідала показ мод у Сіднеї разом із молодшою донькою Фейт Маргарет.