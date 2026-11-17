Звездная мама не удержалась и с гордостью опубликовала фотосессию дочери на своей странице в инстаграме.

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На снимках юная Леони позирует в нескольких стильных образах, демонстрируя роскошную обувь и аксессуары.

Помимо Леони, у знаменитостей есть старшая дочь – 22-летняя Дева Кассель, которая успешно развивается сразу в двух сферах: кино и моде. Недавно на премьере "Призрака оперы" в Париже она поразила всех своим смелым "подертым" платьем.

Обеих девочек Моника Беллуччи родила в браке с французским актером Венсаном Касселем. Они прожили вместе 17 лет, и хотя развелись еще в 2013 году, сумели сохранить теплые отношения.

К слову, звездные мамы все чаще знакомят своих дочерей с миром модной индустрии. Так, ранее Николь Кидман посетила показ мод в Сиднее вместе с младшей дочерью Фейт Маргарет.