31 декабря, 12:00
Джордж Клуни и его семья получили новое гражданство
Основні тези
- Джордж Клуни и его семья официально получили французское гражданство, о чем свидетельствует обнародованный во Франции список новых граждан.
- Клуни с семьей приобрели поместье на юге Франции в 2021 году, где они чувствуют себя самыми счастливыми, защищая детей от публичности и ценя французскую культуру.
Голливудский актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль и их детьми – 8-летними близнецами Александром и Эллой – официально получили французское гражданство.
Имена звездной семьи появились в обнародованном во Франции списке новых граждан страны. Пишет 24 Канал со ссылкой на DW.
Кажется, решение о получении гражданства стало логичным шагом для Джордж Клуни и его семьи, которые уже давно воспринимают Францию не как временное место жительства, а как настоящий дом.
Что известно о жизни Джорджа Клуни с семьей во Франции?
- В 2021 году Клуни с женой приобрели поместье на юге Франции – бывшее винодельческое хозяйство Domaine du Canadel недалеко от городка Бриньоль.
- "Вырастая в Кентукки, я хотел лишь сбежать с фермы, сбежать от этой жизни. Теперь я снова оказался в ней. Я вожу трактор и имею всевозможные вещи. Это лучший шанс на нормальную жизнь", – отмечал актер.
- По его словам, именно во французском доме их семья чувствует себя счастливой.
- Важную роль в выборе страны сыграло и желание защитить детей от чрезмерной публичности. Клуни отмечал, что не хочет, чтобы его сын и дочь росли под постоянным прицелом камер.
- Отдельно актер отмечал культуру Франции.