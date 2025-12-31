Джордж Клуні та його родина отримали нове громадянство

Голлівудський актор Джордж Клуні разом із дружиною Амаль та їхніми дітьми – 8-річними близнюками Александром і Еллою – офіційно отримали французьке громадянство.

Імена зіркової родини з'явилися в оприлюдненому у Франції списку нових громадян країни. Пише 24 Канал з посиланням на DW.

Видається, рішення про отримання громадянства стало логічним кроком для Джордж Клуні та його родини, які вже давно сприймають Францію не як тимчасове місце проживання, а як справжній дім.

Що відомо про життя Джорджа Клуні з родиною у Франції?