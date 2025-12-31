31 грудня, 12:00
Джордж Клуні та його родина отримали нове громадянство
Основні тези
- Джордж Клуні та його сім'я офіційно отримали французьке громадянство, про що свідчить оприлюднений у Франції список нових громадян.
- Клуні з родиною придбали маєток на півдні Франції у 2021 році, де вони почуваються найщасливішими, захищаючи дітей від публічності та цінуючи французьку культуру.
Голлівудський актор Джордж Клуні разом із дружиною Амаль та їхніми дітьми – 8-річними близнюками Александром і Еллою – офіційно отримали французьке громадянство.
Імена зіркової родини з'явилися в оприлюдненому у Франції списку нових громадян країни. Пише 24 Канал з посиланням на DW.
Видається, рішення про отримання громадянства стало логічним кроком для Джордж Клуні та його родини, які вже давно сприймають Францію не як тимчасове місце проживання, а як справжній дім.
Що відомо про життя Джорджа Клуні з родиною у Франції?
- У 2021 році Клуні з дружиною придбали маєток на півдні Франції – колишнє виноробне господарство Domaine du Canadel неподалік містечка Бріньоль.
- "Зростаючи в Кентуккі, я хотів лише втекти з ферми, втекти від цього життя. Тепер я знову опинився в ньому. Я вожу трактор і маю всілякі речі. Це найкращий шанс на нормальне життя", – зазначав актор.
- За його словами, саме у французькому домі їхня родина почувається найщасливішою.
- Важливу роль у виборі країни відіграло й бажання захистити дітей від надмірної публічності. Клуні наголошував, що не хоче, аби його син і донька росли під постійним прицілом камер.
- Окремо актор відзначав культуру Франції.