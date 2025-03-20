Редкие архивы из 90-х: DZIDZIO поразил фанатов кадрами начала своей карьеры

Михаил Хома поделился в социальных сетях редкими архивными кадрами со своего выступления на фестивале "Молодая Галичина". Это произошло в Новояворовске почти тридцать лет назад.

Не все поклонники сразу узнали DZIDZIO. Сообщает Show 24 со ссылкой на его тикток-аккаунт.

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Так, Хома рассказал о том, как получил первую премию на родной сцене и показал видео с того выступления на фестивале "Молодая Галичина" в Новояворовске.

В 1995-м я не прошел во второй тур, но не сдался! Сжал зубы, начал работать над собой, набрался опыта – и вот результат. 1996 год, первая премия. Такая важная для маленького Миши Хомы,

– отметил музыкант.

Он также сказал, что получив ту награду, осознал важную истину: упорный труд над собой открывает путь к вере в собственные силы, что уже является победой.

Что сейчас известно о деятельности Михаила Хомы

С началом полномасштабного вторжения музыкант сознательно отказался от своего узнаваемого образа бородатого мужчины в шляпе и прекратил участие в развлекательных шоу. В одном из интервью Хома объяснил эти изменения осознанием личной ответственности перед будущими поколениями и государством.

Сегодня певец продолжает активную творческую деятельность, регулярно выступает и поддерживает Вооруженные Силы Украины. Особенно плодотворным стало его сотрудничество с Александром Пономаревым, с которым они выпустили ряд совместных композиций и сейчас осуществляют всеукраинский тур под названием "Украина победит".

Напомним, ранее мы писали подробный материал о том, как Дзидзьо живет сейчас.