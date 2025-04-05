Дзидзьо публично обратился к экс-супруге, которая намекнула на беременность

Певица SLAVIA возобновила певческую карьеру и намекнула на беременность. На эти новости отреагировал ее бывший муж Дзидзьо.

Михаил Хома (более известный как Дзидзьо), публично поддержал бывшую жену SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула). Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм певца.

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Артист опубликовал отрывок клипа SLAVIA. Дзидзьо поздравил ее с премьерой и новостью о пополнении.

Полноценная жизнь – это когда творишь не только музыку, но и будущее. Слава, поздравляю с премьерой и этой нежной, большой, прекрасной новостью. Искренне радуюсь!

– написал Михаил Хома.

SLAVIA ответила на сториз бывшего мужа.

"Спасибо, Михась! Для тех, кто интересовался, поздравил ли Дзидзьо", – заметила певица.



Дзидзьо и SLAVIA обратились друг к другу / Фото из инстаграм-сториз

Действительно ли SLAVIA готовится к материнству